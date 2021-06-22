Доктор Мясников резко высказался о ношении масок в жару

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал рекомендацию эксперта Роспотребнадзора носить защитные маски в жару. Об этом медик написал в своём Telegram-канале.

"Я бы посмотрел на этого конкретного эксперта, который в +30 градусов шёл бы по солнцепёку в маске "полностью закрывающей органы дыхания", – возразил Мясников.

Он напомнил, что на улице при соблюдении разумной дистанции заразиться коронавирусом "практически нельзя". А вот находиться в помещениях при скоплении народа сегодня не стоит что в маске, что без. "Особенно в непроветриваемых", – добавил специалист.

Ранее Александр Мясников объяснил, как защититься в третью волну коронавируса. Он посоветовал пройти вакцинацию, применять специальные капли в нос, а также держаться на расстоянии и избегать людных помещений.