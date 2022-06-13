Долго и ярко. Каким был в Барнауле салют на День России в Барнауле

12 июня в Барнауле состоялось празднование Дня России, которое завершилось мощным и ярким фейерверком у набережной Оби. Его продолжительность составила больше семи минут, а высота достигала 140 метров. Зрители, как указали в мэрии, любовались римскими свечами, пионами и хризантемами, мерцающими водопадами, зелёными и красными падающими звездами.

О том, как прошёл праздничный салют в Барнауле, — смотрите в видео от amic.ru.