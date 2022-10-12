Долгожданная амбулатория в барнаульском посёлке Кирова откроется в декабре

В посёлке Кирова на улице Краевой строят новую амбулаторию за 77 млн рублей. Ход работ лично проверили единороссы, депутаты Государственной и Барнаульской дум Даниил Бессарабов и Елена Азарова, сообщает пресс-служба партии.

«В марте 2022 года мы вместе с жителями выезжали сюда, тогда это были жуткие развалины некогда работающей амбулатории. Сегодня в рамках реализации народной программы „Единой России“ здесь строится новая врачебная амбулатория, в которой очень нуждались местные жители», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Амбулатория будет филиалом городской поликлиники № 1, которую возглавляет Елена Азарова. Она напомнила, что объект площадью более 550 кв. метров будет построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работы стартовали летом.

«Как мы отмечали ранее, здесь будет несколько функциональных зон: для взрослых с кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера, гинеколога, процедурным и прививочным, а также с дневным стационаром на две палаты и шесть койко-мест и зона для детей с кабинетами педиатров, процедурным и прививочными кабинетами», — напомнила Елена Азарова.

Также для комфорта местных жителей возле амбулатории благоустроят территорию. Открытие врачебной амбулатории запланировано в декабре.

Старая амбулатория в посёлке Кирова и новая, почти достроенная на её месте / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»