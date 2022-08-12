Долина заявила, что ей противна размеренная европейская жизнь
Певице не нравится, что люди в Европе никуда не торопятся
12 августа 2022, 10:19, Илья Звягинцев
Российская певица Лариса Долина во время пресс-конференции раскритиковала европейский образ жизни. Её слова передает CT news.
Долина назвала себя «бегущим человеком» и отметила, что ей нравится быстрый ритм жизни в Москве.
«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно», — заявила певица.
Ранее Долина, говоря о своём отношении к Владимиру Путину, призналась, что президент нравится ей «по-мужски».
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