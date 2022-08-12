Долина заявила, что ей противна размеренная европейская жизнь

Российская певица Лариса Долина во время пресс-конференции раскритиковала европейский образ жизни. Её слова передает CT news.

Долина назвала себя «бегущим человеком» и отметила, что ей нравится быстрый ритм жизни в Москве.

«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно», — заявила певица.

Ранее Долина, говоря о своём отношении к Владимиру Путину, призналась, что президент нравится ей «по-мужски».