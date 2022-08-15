Должно быть по СанПиНу. В «Росводоканал Барнаул» делают комплексный анализ воды

«Росводоканал Барнаул» постоянно контролирует качество воды, которую поставляет своим абонентам: в лаборатории предприятия ежедневно проводят около 500 исследований. Это обеспечивать потребителей качественным и безопасным ресурсом, который полностью соответствует нормам СанПиН.

Однако немало жителей Барнаула и пригородных территорий используют другие источники водоснабжения — частные скважины. Такая вода может содержать примеси металлов, которые вредны для здоровья. Гарантировать безопасность ресурса можно только после соответствующих исследований. Также их результаты понадобятся при планировании установки системы фильтрации — можно будет подобрать наиболее подходящие фильтры или, наоборот, отказаться от них.

«Для жителей частного сектора, использующих воду из личных скважин и колодцев в качестве питьевой, мы рекомендуем проведение лабораторных исследований химического и бактериологического состава не менее одного раза в год. Это поможет обезопасить себя и своих близких. Что касается промышленных предприятий и организаций — проведение исследования воды им пригодится в целях производственного контроля за соблюдением нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод», — отметила начальник отдела анализа сточных, природных вод и осадков Марина Лукина.

Результаты исследования готовятся в течение семи календарных дней с даты поступления пробы на анализ. Получить консультацию специалиста и уточнить всю необходимую информацию можно по номерам 50-01-01 (центр обслуживания абонентов), 28-29-90 (отдел продаж), 50-09-23 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа питьевой воды), 50-07-96 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа сточной воды).

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

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