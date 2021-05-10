Домашние животные "помогают" мошенникам обманывать людей
Тем, кто желает приобрести себе питомца, стоит быть внимательнее
Мошенники придумали новую схему обмана людей. Теперь они наживаются на тех, кто хочет купить себе домашнее животное, сообщает "РГ".
Адвокат Виталий Ревзин в беседе с изданием пояснил, что злоумышленники просят перевести им предоплату, а после привозят питомца, который совсем не похож на того, что был в объявлении. Покупатель может попросить вернуть ему деньги, а продавцы обещают отдать средства после того, как продадут животное. Своё обещание они не сдерживают.
Юрист советует писать претензии на площадку, где размещалось объявление, а также обращаться за помощью к специалистам, которые помогут вам вернуть свои деньги.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками.