«Предновогодняя» ситуация: Барнаул встал в 10-балльных пробках

Вечером 3 ноября Барнаул встал в пробках, интенсивность которых оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 10 баллов. Стоят почти все центральные улицы города.

Сейчас затруднительно проехать практически по всем основным улицам краевой столицы — проспектам Строителей, Красноармейскому, Ленина, улицам Молодёжной и Челюскинцев. Кроме того, пробка по улице Кутузова наблюдается от поворота на шоссе Ленточный бор и до улицы Загородной — по всей длине.

В спальной части города заторы на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Малахова, Балтийской.

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Новости Барнаула «Соседние высотки не видно». Барнаул накрыло густым туманом

Отметим, что на ситуацию также повлиял и туман. Сегодня он накрыл не только Барнаул, но и другие населённые пункты поблизости, например, в Первомайском районе.