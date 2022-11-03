«Предновогодняя» ситуация: Барнаул встал в 10-балльных пробках
Красным цветом отмечены почти все основные улицы краевой столицы
Вечером 3 ноября Барнаул встал в пробках, интенсивность которых оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 10 баллов. Стоят почти все центральные улицы города.
Сейчас затруднительно проехать практически по всем основным улицам краевой столицы — проспектам Строителей, Красноармейскому, Ленина, улицам Молодёжной и Челюскинцев. Кроме того, пробка по улице Кутузова наблюдается от поворота на шоссе Ленточный бор и до улицы Загородной — по всей длине.
В спальной части города заторы на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Малахова, Балтийской.
Отметим, что на ситуацию также повлиял и туман. Сегодня он накрыл не только Барнаул, но и другие населённые пункты поблизости, например, в Первомайском районе.