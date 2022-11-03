«Предновогодняя» ситуация: Барнаул встал в 10-балльных пробках

Красным цветом отмечены почти все основные улицы краевой столицы

3 ноября 2022, 17:35

Вечером 3 ноября Барнаул встал в пробках, интенсивность которых оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 10 баллов. Стоят почти все центральные улицы города.

Сейчас затруднительно проехать практически по всем основным улицам краевой столицы — проспектам Строителей, Красноармейскому, Ленина, улицам Молодёжной и Челюскинцев. Кроме того, пробка по улице Кутузова наблюдается от поворота на шоссе Ленточный бор и до улицы Загородной — по всей длине.

В спальной части города заторы на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Малахова, Балтийской.

«Соседние высотки не видно». Барнаул накрыло густым туманом

«Соседние высотки не видно». Барнаул накрыло густым туманом

Отметим, что на ситуацию также повлиял и туман. Сегодня он накрыл не только Барнаул, но и другие населённые пункты поблизости, например, в Первомайском районе.

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