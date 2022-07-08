Дополнительную ответственность за нарушение правил благоустройства обсудили в АКЗС

В АКЗС прошло заседание рабочей группы по внесению изменений в статью 27 краевого закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений». Законопроект был принят в первом чтении на майской сессии регионального парламента.

Для сбора замечаний и предложений документ ранее направляли в комитеты и фракции краевого парламента, в правительство региона, прокуратуру Алтайского края, в Минюст и муниципалитеты. Как рассказал председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, с предложениями выступили мэрия Барнаула и Барнаульская гордума.

Так, к примеру, мэрия краевой столицы предлагает установить административную ответственность за создание препятствий к объектам и территориям общественного пользования, а также за создание препятствий для уборки таких территорий. Особенно актуальным этот вопрос становится зимой, когда нужно убирать снег. Во втором чтении будет учтено предложение по ужесточению ответственности за нарушение графика освещения территории общего пользования. Дополнена и подробно разъяснена формулировка статьи, касающаяся нарушения порядка проведения земляных работ, из-за которой депутаты и начали работу над поправками в законе. Напомним, после обращения жительницы Бийска в суд, этот пункт был признан недействительным и требовал изменения.

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«В новой редакции закона мы не просто уточняем формулировку, но и конкретизируем по пунктам все возможные нарушения порядка и сроков проведения земляных работ. Работа над изменением этой части закона побудила нас концептуально подойти к поправкам, и качественно переработать и другие пункты статьи», — рассказал Голобородько.

Статью также планируют дополнить нормами, которые предусматривают ответственность за открытые канализационные люки. По словам председателя правового комитета, этот пункт требует дополнительной проработки и будет обсуждаться в дальнейшем. «Во время обсуждения снова заговорили о проблеме брошенных автомобилей, которые в числе прочего часто не дают проводить снегоуборочные работы. Эта проблема актуальна, особенно для наших городов. Комитет не первый год занимается этим вопросом, изучает практику других регионов, но правового решения на региональном уровне мы пока не видим. На прошедшем недавно в Петербурге юридическом форуме обсуждались поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устранят этот правовой пробел. Изменения рассмотрят уже осенью», — прокомментировал депутат.

Документ во втором чтении планируют рассмотреть на сессии АКЗС в августе.