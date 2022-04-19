Дорогое удовольствие. Как санкции ударили по груди алтайских девушек

Проблемы с поставками грудных имплантов из других стран почти решены, однако цена на услугу во многих клиниках значительно выросла

19 апреля 2022, 09:39, Илья Звягинцев

Санкции касаются самых неожиданных сфер, среди которых и пластическая хирургия. Оказалось, что большая часть грудных имплантов, которые используют в России, производятся в других странах. О том, как обстоят дела на рынке увеличения груди, сообщает «Толк».

Пластический хирург Егор Колесников рассказал журналистам о том, что некоторое время дефицит с поставками имплантов действительно наблюдался, однако на сегодняшний день проблема практически решена.

При этом все поставщики подняли цены на свою продукцию от 20 до 100%, а средняя стоимость услуги по России составляет 200-250 тысяч рублей.

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Эксперт отметил, что альтернативы иностранным имплантам в России нет, а увеличение груди другими методами может привести к серьёзным последствиям.

Два других хирурга, которых опросили журналисты, подтвердили информацию об увеличении стоимости имплантов, а также отметили, что спрос на их услуги почти не изменился.

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