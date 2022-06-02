Дорогу к знаменитым солёным озёрам на Алтае начали ремонтировать за 120 млн рублей

Участок дороги в семь километров трассы Романово — Гуселетово — Бурановка отремонтируют в Алтайском крае за 120 миллионов рублей. Обновят трассу, ведущую к знаменитым солёным озёрам рядом с селом Гуселетово, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

В настоящее время рабочие подрядной организации Центрального ДСУ завершили работы по снятию старого слоя покрытия, ведутся мероприятия по устройству основания из щебня для усиления конструкции дорожной одежды, после чего будут выполнены работы по уширению проезжей части, уложат нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, установят знаки, нанесут дорожную разметку.

«Региональная трасса является значимой, по ней жители и гости Алтайского края могут добраться до одного из популярных мест региона — солёного озера, куда в летний сезон съезжаются более тысячи отдыхающих. Работы планируется завершить в середине июля, но мы приложим все усилия, чтобы закончить ремонт раньше. На объекте задействовано 12 единиц техники и порядка 15 специалистов», — приводит ведомство слова начальника Центрального ДСУ Дмитрия Эйхлера.

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Для безопасного движения по участку дорожники установили временные знаки. Во избежание непредвиденных ситуаций просьба к автомобилистам быть предельно внимательными. Жители Романовского района и многочисленные туристы неоднократно жаловались на качество дорожного полотна участка Романово — Бурановка. Именно она ведёт на солёные озёра рядом с селом Гуселетово: Мормышанское и Горькое. Расстояние между озёрами 130 м. Территория комплекса разделена зарослями акации. В народе место отдыха известно как «Гуселетово», а грязи как «Гуселетовские».

Всего в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае будет отремонтировано семь участков автомобильных дорог к туристическим достопримечательностям и местам отдыха: Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области; Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай; Советское — Урожайное — Шульгин Лог; Романово — Гуселетово — Бурановка; Курья — Колывань — Бугрышиха; Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай и Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай.