Дорожники в Барнауле намерены «дать бой» снегу и гололёду во время закрытия моста на Новом рынке

Дорожные службы Барнаула намерены усилить работу по очистке улиц и тротуаров города этой зимой из-за перекрытия моста на проспекте Ленина. Об этом в эфире подкаста «Вечернее радио» сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

Вопрос зимнего содержания, по словам чиновника, находится на особом контроле. За специалистами МБУ «Автодорстрой» закрепят специальные бригады, которые будут следить за уборкой тротуара и лестницы через ж/д пути на Новом рынке. Также дорожники намерены больше применять песчано-соляной смеси и готовы работать, если понадобится, без перерыва.

Новости

Наука и образование Единые школьные и студенческие проездные введут в Барнауле с 1 сентября

Валерий Ведяшкин в целом охарактеризовал нынешнюю ситуацию в центре Барнаула как стабильную. Несмотря на перекрытие моста, в городе не произошёл транспортный коллапс. Многие люди пересели на общественный транспорт и добираются вовремя на работу благодаря выделенным полосам. Однако уже осенью ситуация может кардинально измениться. Из-за снега в Барнауле могут собираться большие пробки. Для того чтобы барнаульцы пользовались общественным транспортом, пояснил чиновник, с 1 сентября введут единые школьные и проездные билеты.

При этом, отметил Ведяшкин, с начала ремонтных работ на путепроводе снизился на 20% пассажиропоток у «Горэлектротранса». Однако это может быть связано с летом, когда многие уехали в отпуск, а студенты на каникулах. Для поддержания предприятия пересмотрели муниципальный контракт. К концу года проведут анализ того, как работает учреждение, чтобы выделить из городского бюджета в следующем году дополнительные средства.

Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ «Пионер» пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток.