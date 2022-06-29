Достойный соперник для детей с палками. Крапива-переросток мешает жить людям в Бийске
Пользователи соцсетей возмущены тем, что жгучему растению дали разрастись до таких размеров
29 июня 2022, 20:47, Илья Звягинцев
Жители Бийска в социальных сетях пожаловались на крапиву-переростка. Жгучее растение мешает людям жить.
Один из горожан в сообществе «Инцидент Бийск» рассказал о том, что на спуске к переулку Спортивному крапива разрослась до размеров человеческого роста.
Автор сообщения отметил, что он не может дозвониться до отдела благоустройства и до жилищного отдела администрации Бийска, чтобы они решили вопрос со жгучим растением «исполинского» размера.
Горожанин задался вопросом о том, к кому нужно обратиться, чтобы крапиву убрали, а в ответ ему предложили отправить к ней детей с палками.
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