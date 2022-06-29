Достойный соперник для детей с палками. Крапива-переросток мешает жить людям в Бийске

Жители Бийска в социальных сетях пожаловались на крапиву-переростка. Жгучее растение мешает людям жить.

Один из горожан в сообществе «Инцидент Бийск» рассказал о том, что на спуске к переулку Спортивному крапива разрослась до размеров человеческого роста.

Автор сообщения отметил, что он не может дозвониться до отдела благоустройства и до жилищного отдела администрации Бийска, чтобы они решили вопрос со жгучим растением «исполинского» размера.

Горожанин задался вопросом о том, к кому нужно обратиться, чтобы крапиву убрали, а в ответ ему предложили отправить к ней детей с палками.