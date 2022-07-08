Дожди, грозы и до +30 градусов. Какой будет погода в Алтайском крае днём 9 июля

В Алтайском крае в субботу, 9 июля, будет преобладать жаркая погода с осадками и порывистым ветром, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днём составит +25...+30 градусов. По югу местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле при этом — преимущественно без осадков. Термометры в городе покажут +25...+27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью не более 10 м/с.