Дожди, грозы и до +30 градусов. Какой будет погода в Алтайском крае днём 9 июля
Местами по региону ожидается порывистый ветер
9 июля 2022, 06:00, Никита Черников
В Алтайском крае в субботу, 9 июля, будет преобладать жаркая погода с осадками и порывистым ветром, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха днём составит +25...+30 градусов. По югу местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле при этом — преимущественно без осадков. Термометры в городе покажут +25...+27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью не более 10 м/с.
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