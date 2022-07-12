Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 12 июля
В некоторые районы региона возвращается непогода
13 июля 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В некоторые районы Алтайского края возвращается непогода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит +21, +26 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +21, +23 градуса. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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