Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 12 июля

В некоторые районы региона возвращается непогода

13 июля 2022, 06:05, Илья Звягинцев

В некоторые районы Алтайского края возвращается непогода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит +21, +26 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +21, +23 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

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