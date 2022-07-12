Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 12 июля

В некоторые районы Алтайского края возвращается непогода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит +21, +26 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +21, +23 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.