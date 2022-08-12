Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 13 августа

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей территории ожидаются кратковременные дожди, при грозах переходящие в сильные ливни.

Возможен град, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах местами шквалы 25-27 м/с.

В Барнауле ожидается от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.