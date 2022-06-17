Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 18 июня
Неблагоприятный прогноз синоптиков продолжает действовать в регионе
18 июня 2022, 06:09, Илья Звягинцев
В Алтайском крае продолжается период неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в Алтайском крае составит +23...+28 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, а местами возможны грозы.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +23...+25 градусов. Возможна гроза.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду.
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