Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 18 июня

В Алтайском крае продолжается период неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в Алтайском крае составит +23...+28 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, а местами возможны грозы.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +23...+25 градусов. Возможна гроза.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду.