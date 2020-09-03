Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел коронавирусом

Американский киноактер Дуэйн Джонсон вместе с женой и двумя детьми переболел коронавирусом. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19. Я могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья", – признался актер.

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Джонсон добавил, что сейчас все члены семьи уже выздоровели.

Дуэйн Джонсон, также известный под псевдонимом Скала, родился в 1972 году. За свою карьеру он несколько раз становился чемпионом мира по рестлингу, а также снялся более чем в 40 фильмах и 11 сериалах. Известность актеру принесло участие во франшизе "Форсаж", а также в таких фильмах, как "Мумия возвращается", "Царь скорпионов", "Широко шагая", "Разлом Сан-Андреас" и в продолжении "Дмуманджи" 2017 и 2019 годов.

Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон во второй раз подряд стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За год он заработал 87,5 млн долларов, опередив Райана Рейнольдса и Марка Уолберга.