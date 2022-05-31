«Думал, будет хуже»: алтайский ученый оценил последствия закрытия моста для Барнаула

Дорожная ситуация в Барнауле после начала реконструкции путепровода на проспекте Ленина остаётся «сложной, но управляемой». Специалисты говорят: перекрытие моста пока не привело к огромным пробкам в центре города, а выделенные полосы для общественного транспорта помогают разгрузить транспортные потоки. Однако в сентябре, когда на учёбу выйдут школьники и студенты, а многие барнаульцы вернутся из отпусков, ситуация может ухудшиться. Об этом amic.ru рассказал преподаватель АлтГТУ, кандидат технических наук Сергей Павлов, который со своими студентами разрабатывал проект организации движения в региональном центре на время ремонта моста.

Больше «выделенок»

На период реконструкции путепроводов весь транспорт, который раньше шёл через мост (это около 38 тысяч автомобилей в сутки, — прим. ред.), распределили по проспекту Калинина, улице Аносова и далее по маршрутам. Первые полторы недели после перекрытия моста, по словам Павлова, показали эффективность выделенных полос. Многие барнаульцы пересели с личных автомобилей на автобусы, чтобы добираться на работу быстрее и не стоять в пробках. Чтобы дать преимущество пассажирам автобусов и маршруток, власти краевой столицы несколько дней назад приняли решение увеличить количество выделенных полос (в частности одна такая появилась на проспекте Строителей). В целом, отмечает Павлов, пока в городе транспортного коллапса не случилось. Впрочем, время в пути для большинства барнаульцев на автомобиле значительно выросло — на 40-60 минут. Хотя, напоминает Павлов, это было прогнозируемо. При этом общественный транспорт ходит так же по расписанию, как и раньше. А иногда, как на проспекте Строителей, благодаря обособленной полосе, автобусы стали добираться в час пик до центра города быстрее.

«Думал, будет хуже. Изначально расчёты показывали, что пробок будет больше. Они, конечно, есть, но пока ситуация не критическая, сложная, но управляемая», — рассказал amic.ru представитель «Политеха».

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Сейчас Сергей Павлов со своими студентами анализирует, как изменился транспортный поток в городе после перекрытия моста на Новом рынке. Первые данные показали, что большинство автомобилей ездят именно по проспекту Калинина. Чтобы ещё увеличить пропускную способность участка, по инициативе Павлова на проспекте Калинина — на пересечении с улицей Кулагина — демонтировали островок безопасности. Это позволило увеличить количество полос для транспорта с трёх до четырёх. По мнению кандидата технических наук, это поможет разгрузить проспект Калинина и увеличить скорость движения для автомобилей. Впрочем, основная задача властей — сделать эффективной работу выделенных полос. Сейчас многие автомобилисты нарушают правила и выезжают в «чужой» ряд. Однако летом (конец июня — начало июля, — прим. ред.), когда установят камеры видеофиксации, многие будут аккуратными.

«Сейчас общественный транспорт ездит по центру города довольно быстро. Но выводы делать рано: водители в Барнауле должны привыкнуть к выделенным полосам. Ключевым для нас станет сентябрь, когда люди вернутся из отпусков, в город приедут студенты, дети пойдут в школу. До этого времени необходимо разработать такую схему движения транспорта в Барнауле, чтобы довольными были и пассажиры общественного транспорта, и водители автомобилей», — отметил Сергей Павлов.

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Выделенные полосы необходимо оставить

Изменить ситуацию на дорогах Барнаула на время реконструкции путепровода кардинально не получится. Невозможно моментально взять и расширить все дороги в Барнауле. По мнению представителя АлтГТУ, выход один — развивать общественный транспорт, чтобы многие горожане оставляли машины дома и добирались на работу на трамваях или автобусах.

Преподаватель «Политеха» с пониманием относится к недовольству автомобилистов, которые жалуются на бесконечные пробки. Однако из-за ремонта моста избежать этого было невозможно. Поэтому сейчас специалист совместно с мэрией Барнаула делает всё возможное, чтобы разработать оптимальную схему движения, которая устраивала бы как водителей, так и пользователей общественного транспорта. Как показывает статистика, последних в несколько раз больше, поэтому от выделенных полос отказываться не планируют. Некоторые из них преподаватель предлагает оставить и после завершения работ на путепроводе.

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«Физику — не обманешь. Больше автомобилей, чем сегодня, наша дорожная сеть по центру города не пропустит. Это невозможно. У пассажиров общественного транспорта должно быть преимущество. Однако не везде нужно оставлять „выделенки“. Например, общественный транспорт довольно быстро ездил по проспекту Ленина и до ремонта путепровода. А вот на проспекте Строителей „выделенки“ необходимо оставить навсегда. Там очень узкая дорогая, и общественный транспорт обязан иметь преимущество перед автомобилями. В районе пересечения проспекта Строителей и улицы Советской Армии дорога сужается с четырёх до трёх полос. Бутылочное горлышко никуда не делось и общественный транспорт никак не влияет на ситуацию с пробками», — резюмировал Сергей Павлов.

Напомним, реконструкция путепровода на проспекте Ленина в Барнауле началась 21 мая. Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Проект соответствует всем нормам ГОСТа. Новый путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.

О том, как передвигаться по Барнаулу на время реконструкции моста, изучайте в нашей инфографике.