Два автобуса в Барнауле изменят свои маршруты с 7 сентября

В Барнауле с 7 сентября изменится маршрут движения автобусов № 29 и № 77. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В тестовом режиме маршруты № 29 и № 77 будут заезжать к реабилитационному центру „Журавлики“, а далее возвращаться на действующие трассы следования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее от жителей города поступал запрос на рассмотрение вопроса о доступности подъезда к реабилитационному центру.

Для подъезда к учреждению по улице Тихонова уже обустроена разворотная площадка для общественного транспорта. Планируется расширить проезжую часть, а в следующем году здесь построят тротуар.