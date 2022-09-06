Два автобуса в Барнауле изменят свои маршруты с 7 сентября
В тестовом режиме маршруты № 29 и № 77 будут заезжать к реабилитационному центру «Журавлики»
6 сентября 2022, 12:19, Илья Звягинцев
В Барнауле с 7 сентября изменится маршрут движения автобусов № 29 и № 77. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В тестовом режиме маршруты № 29 и № 77 будут заезжать к реабилитационному центру „Журавлики“, а далее возвращаться на действующие трассы следования», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее от жителей города поступал запрос на рассмотрение вопроса о доступности подъезда к реабилитационному центру.
Для подъезда к учреждению по улице Тихонова уже обустроена разворотная площадка для общественного транспорта. Планируется расширить проезжую часть, а в следующем году здесь построят тротуар.
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