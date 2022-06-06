Два человека в Новосибирске скончались после укусов клещей

Врачи работают над тем, чтобы установить истинную причину смерти людей

6 июня 2022, 22:10, Илья Звягинцев

В Новосибирской области два человека скончались от укусов клещей. Об этом сообщает NGS.

В регионе в период с 25 по 31 мая зарегистрировано более 1,8 тысячи обращений от пострадавших от укусов клещей. Отмечается, что это на 32 процента больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала, что в первом летальном случае подтвердился клещевой энцефалит. Второй смертельный случай медики в данный момент изучают.

Всего с начала сезона в 2022 году зафиксировали 23 случая заражения клещевым энцефалитом.

Ранее биологи предупредили жителей Алтайского края, что в регионе не стоит ждать нашествия комаров, но их место могут занять более опасные насекомые.

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