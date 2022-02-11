Два материала журналиста amic.ru удостоились премии «Вместе медиа»

Сразу два материала amic.ru победили в конкурсе «Вместе медиа. Онлайн» среди сибирских изданий в номинации «Специальный репортаж». Автор обеих работ — наш журналист Александр Соколов.

Так, первое место занял материал «Пять этажей тишины. Репортаж из красной зоны, где больше года борются с ковидом и смертью», второе — «Собираем по капле. Как выживает барнаульский посёлок, где много лет нет никакой воды».

Для первого корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Екатерина Смолихина провели час в красной зоне ковидного госпиталя и за это время прочувствовали, насколько тяжело (и морально, и физически) там работать. А заодно узнали, кого больше всего «косит» третья волна, как пациентов поднимают на ноги и каково это — больше года работать в красной зоне.

Для второго Саша Соколов съездил в барнаульский посёлок Центральный и выяснил, как горожане годами выживают без воды — её там, по словам местных, нет и никогда не было: ни горячей, ни питьевой, ни даже технической. Зимой люди вынуждены топить снег, а летом — собирать дождевую воду.

Проект «Вместе медиа» был создан в 2002 году Фондом независимого радиовещания и задумывался как место общения российских радиожурналистов, а позднее он расширился и на онлайн-сферу. Победители входят в экспертный совет фестиваля в следующем сезоне проекта, а также принимают участие в финале конкурса, который пройдёт в Москве.