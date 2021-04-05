Два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за минувшие сутки

За последние сутки в Республике Алтай выявили два случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 16 703. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Ковид подтвердился у жителей Майминского и Онгудайского районов. При этом выздоровели ещё шесть пациентов. Всего в регионе излечились 16 337 человек.

Летальных исходов за последние 24 часа в Горном Алтае не зарегистрировали. Напомним, что за весь период в регионе скончались 223 пациента с COVID-19.