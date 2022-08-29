Два светофора временно отключат на улице Попова в Барнауле
Причина приостановки их работы — плановый ремонт электросетей
29 августа 2022, 12:46, Илья Звягинцев
В Барнауле на улице Попова 29 августа отключат два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Светофоры отключат на следующих участках:
Попова — Балтийская;
Попова — Взлётная.
Отмечается, что отключение необходимо для того, чтобы провести плановый ремонт на электросетях.
Отключение будет действовать с 13:30 до 16:00.
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