Два светофора временно отключат на улице Попова в Барнауле

В Барнауле на улице Попова 29 августа отключат два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Светофоры отключат на следующих участках:

Попова — Балтийская;

Попова — Взлётная.

Отмечается, что отключение необходимо для того, чтобы провести плановый ремонт на электросетях.

Отключение будет действовать с 13:30 до 16:00.