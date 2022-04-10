Две дороги остаются перекрытыми в Алтайском крае из-за паводка
Ограничения связаны с подъемом воды в реке Алей и реке Иша
10 апреля 2022, 11:59
В связи с весенним паводком и подъемом воды в реке Алей и реке Иша ограничено движение для всех видов транспорта на двух автомобильных дорогах. Как сообщает «Алтайавтодор», сейчас перекрыты:
Н-0103 «Алейск — Безголосово — а/д К-13», км 7+882 — км 7+918;
Н-2003 «Красногорское-Карагайка-Ивановка» км 12+800 — км 12+850.
9 апреля закрытой оставалась дорога «Аксеново-Антипино-Бураново» в Тогульском районе на 12 км, однако сейчас движение восстановлено. На остальных автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, перерыва в движении автотранспортных средств не зарегистрировано.
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