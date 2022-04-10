Две дороги остаются перекрытыми в Алтайском крае из-за паводка

В связи с весенним паводком и подъемом воды в реке Алей и реке Иша ограничено движение для всех видов транспорта на двух автомобильных дорогах. Как сообщает «Алтайавтодор», сейчас перекрыты:

Н-0103 «Алейск — Безголосово — а/д К-13», км 7+882 — км 7+918;

Н-2003 «Красногорское-Карагайка-Ивановка» км 12+800 — км 12+850.

9 апреля закрытой оставалась дорога «Аксеново-Антипино-Бураново» в Тогульском районе на 12 км, однако сейчас движение восстановлено. На остальных автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, перерыва в движении автотранспортных средств не зарегистрировано.