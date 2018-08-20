Две трети россиян верят в заговор против России и ее духовных ценностей

Две трети россиян (66%) считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать историю страны и подменить факты, чтобы навредить России, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что среди 45-59-летних и людей старшего поколения от 60 лет эта доля выше - по 72%.

При этом каждый четвертый опрошенный (26%) отрицает существование такой группы лиц. По их мнению, если отдельные историки и пересматривают события в РФ, то лишь потому, что стремятся докопаться до истины. Чаще всего этой точки зрения придерживаются люди в возрасте от 18 до 24 лет (47%).

Большинство респондентов (63%) также верят в существование организации, которая стремится разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Чаще всего об этом заявляли опрошенные в возрасте 45-59 лет (69%). Фактически каждый четвертый (24%) придерживается противоположной точки зрения. По их мнению, люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств, не преследуют разрушительных целей. Чаще всего так считают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (48%).

Опрос проведен 29-30 мая 2018 года. Объем выборки - две тысячи респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.