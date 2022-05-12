Две тысячи жителей Научного городка в Барнауле остались без горячей воды 12 мая
Подачу ресурса возобновят только вечером
12 мая 2022, 07:18, Никита Черников
Горячую воду отключили у части жителей барнаульского Научного городка утром 12 мая, сообщили в СГК.
Ограничение ввели с 06:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами на техническом трубопроводе.
«По отключения попадают дома: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 32а, 37, 30, 45б, 38, 36, 37, 31, 44а, 39, 46г. Всего около двух тысяч жителей», — уточнили в компании.
Напомним, с 11 мая в Барнауле стартовали гидравлические испытания, без горячего водоснабжения остались потребители сразу по двум контурам.
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