Две женщины похитили верёвочную лестницу с детской площадки в посёлке Южном

В барнаульском посёлке Южном ночью произошла кража с детской площадки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано Барнаул».

По словам автора сообщения, в половину первого ночи две женщины пришли к детской площадке. Вооружившись инструментом, они спилили с конструкции верёвочную лестницу, завернули её в куртку и скрылись в неизвестном направлении.

В комментариях под постом пользователи выразили надежду на то, что автор видеозаписи сохранил её и уже направил в компетентные органы, чтобы расхитителей детской площадки нашли, а верёвочную лестницу вернули на место.