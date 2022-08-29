Две женщины похитили верёвочную лестницу с детской площадки в посёлке Южном
Горожанки спилили конструкцию, завернули её в куртку и скрылись в неизвестном направлении
29 августа 2022, 10:19, Илья Звягинцев
В барнаульском посёлке Южном ночью произошла кража с детской площадки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано Барнаул».
По словам автора сообщения, в половину первого ночи две женщины пришли к детской площадке. Вооружившись инструментом, они спилили с конструкции верёвочную лестницу, завернули её в куртку и скрылись в неизвестном направлении.
В комментариях под постом пользователи выразили надежду на то, что автор видеозаписи сохранил её и уже направил в компетентные органы, чтобы расхитителей детской площадки нашли, а верёвочную лестницу вернули на место.
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