Движение автомобилей дважды перекроют на Чуйском тракте 30 июня

В Алтайском крае из-за движения военных колонн 30 июня дважды перекроют движение по Чуйскому тракту. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

С 07:45 до 08:30 движение будет перекрыто на участках:

— н. п. Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н. п. Полковниково;

— п. Налобиха (кафе «7 чувство») — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н. п. Полковниково.

С 21:10 до 23:10 нельзя будет проехать по участкам:

— н. п. Украинский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «подъезд к с. Косиха» — н. п. Косиха;

— н. п. Косиха — а/д «подъезд к с. Косиха» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н. п. Украинский.