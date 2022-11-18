Движение к Старому мосту в Барнауле ограничат на четыре дня

В Барнауле на четыре дня ограничат движение в районе Старого моста. Об этом рассказали в Упрдор «Алтай».

Ограничение на проезд к путепроводу продлится с 18 до 22 ноября. В этот период с 09:00 до 17:00 движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе.

«Работы по устройству барьерного ограждения проводятся на участке со стороны Новоалтайска, в районе бывшего поста ГИБДД (Р-256 „Чуйский тракт“, подъезд к Барнаулу, км 11+390 — км 11+804)», — сказано в сообщении.

В Упрдор «Алтай» водителям принесли извинения за предоставленные неудобства.