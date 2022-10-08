Движение по Крымскому мосту остановлено после ЧП

В дорожном управлении «Тамань» заявили, что движение по Крымскому мосту остановлено. Как сообщает РИА Новости, власти Крыма объяснили, что сейчас прорабатывается вопрос запуска железнодорожной переправы.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пострадавших, по предварительной информации, нет. Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.

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Происшествия На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Крючков заявлял, что судоходные арки не повреждены. Ведутся работы по тушению пожара.