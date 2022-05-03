Движение по трассам Алтайского края трижды перекроют из-за движения военных колонн 4 мая

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее выбирать маршруты

3 мая 2022, 13:56, Илья Звягинцев

4 мая в Алтайском крае из-за движения военных колонн трижды будут перекрывать участки трасс. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ограничения будут действовать:

с 08:00 до 08:30 на участке ЗАТО п. Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;

с 16:00 до 17:00 на участке Садоводство «Горизонт» — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО п. Сибирский;

с 20:00 до 00:00 на участке ЗАТО п. Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. По возможности стоит заранее продумывать свои маршруты.

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