Движение по трассам Алтайского края трижды перекроют из-за движения военных колонн 4 мая

4 мая в Алтайском крае из-за движения военных колонн трижды будут перекрывать участки трасс. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ограничения будут действовать:

с 08:00 до 08:30 на участке ЗАТО п. Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;

с 16:00 до 17:00 на участке Садоводство «Горизонт» — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО п. Сибирский;

с 20:00 до 00:00 на участке ЗАТО п. Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. По возможности стоит заранее продумывать свои маршруты.