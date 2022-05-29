Движение трамваев по разворотному кольцу у Нового рынка восстановлено
Рабочие устранили неполадки и объект вновь вернулся к работе
29 мая 2022, 09:40, Илья Звягинцев
В Барнауле восстановили движение по разворотному кольцу у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
Напомним, что 28 мая у разворотного кольца произошла авария на водопроводе. Как пояснял директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, во время гидравлических испытаний произошёл порыв на трубопроводе диаметром 500 мм. В связи с этим ночью 28 мая пришлось демонтировать участок трамвайного кольца.
Коммунальщики планировали к 22:00 устранить неполадки, а утром 29 мая вновь запустить в работу разворотное кольцо.
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