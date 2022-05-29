Движение трамваев по разворотному кольцу у Нового рынка восстановлено

В Барнауле восстановили движение по разворотному кольцу у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

Напомним, что 28 мая у разворотного кольца произошла авария на водопроводе. Как пояснял директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, во время гидравлических испытаний произошёл порыв на трубопроводе диаметром 500 мм. В связи с этим ночью 28 мая пришлось демонтировать участок трамвайного кольца.

Коммунальщики планировали к 22:00 устранить неполадки, а утром 29 мая вновь запустить в работу разворотное кольцо.