Движение трамваев по разворотному кольцу у Нового рынка восстановлено

Рабочие устранили неполадки и объект вновь вернулся к работе

29 мая 2022, 09:40, Илья Звягинцев

В Барнауле восстановили движение по разворотному кольцу у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

Напомним, что 28 мая у разворотного кольца произошла авария на водопроводе. Как пояснял директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, во время гидравлических испытаний произошёл порыв на трубопроводе диаметром 500 мм. В связи с этим ночью 28 мая пришлось демонтировать участок трамвайного кольца.

Коммунальщики планировали к 22:00 устранить неполадки, а утром 29 мая вновь запустить в работу разворотное кольцо.

В Барнауле разобрали часть разворотного кольца у моста на Новом рынке

В Барнауле разобрали часть разворотного кольца у моста на Новом рынке

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