Двух лосей заметили у базы «Динамо» в Барнауле

У лыжной базы «Динамо» заметили двух прогуливающихся лосей. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Животные попали на запись камеры видеонаблюдения. Они вышли из леса, некоторое время походили по проезжей части, после чего пошли дальше.

Авторы сообщения призвали водителей быть аккуратными и внимательными, чтобы случайно не столкнуться с лосями в черте города.

Ранее сообщалось, что лось вышел на территорию Нагорного парка в Барнауле. Специалистам пришлось усыпить животное, чтобы вывезти его в лес за пределами города.