Двух лосей заметили у базы «Динамо» в Барнауле
Прогуливающиеся животные попали на запись камеры видеонаблюдения
20 июня 2022, 12:05, Илья Звягинцев
У лыжной базы «Динамо» заметили двух прогуливающихся лосей. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
Животные попали на запись камеры видеонаблюдения. Они вышли из леса, некоторое время походили по проезжей части, после чего пошли дальше.
Авторы сообщения призвали водителей быть аккуратными и внимательными, чтобы случайно не столкнуться с лосями в черте города.
Ранее сообщалось, что лось вышел на территорию Нагорного парка в Барнауле. Специалистам пришлось усыпить животное, чтобы вывезти его в лес за пределами города.
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