Джо Байден перепутал «уголовное преследование» с «проституцией»

Американский президент Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности Байден вместо «уголовного преследования» (prosecution) произнёс «проституция» (prostitution).

«Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции», — заявил глава государства, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.

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Джо Байден и ранее оговаривался во время своих выступлений. Так, в конце марта он внезапно сказал, что у американских солдат будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся.