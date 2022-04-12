Джо Байден перепутал «уголовное преследование» с «проституцией»
Американский президент и ранее оговаривался во время своих выступлений
12 апреля 2022, 17:45, Никита Черников
Американский президент Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности Байден вместо «уголовного преследования» (prosecution) произнёс «проституция» (prostitution).
«Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции», — заявил глава государства, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.
Джо Байден и ранее оговаривался во время своих выступлений. Так, в конце марта он внезапно сказал, что у американских солдат будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся.
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