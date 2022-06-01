Джони Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд

Суд присяжных признал американскую актрису Эмбер Херд виновной в клевете на ее бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Кроме того, Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

Напомним, что Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждает, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, якобы, претерпевала во время брака

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Их отношения стали причиной разрыва артиста с французской певицей Ванессой Паради, с которой он прожил 14 лет.