Единая электронная очередь в детский сад может появиться в России

Вскоре родителей будут информировать о доступности мест в детсадах и о том, как движется очередь, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Сейчас в регионах России предоставление мест в детских садах происходит в форме электронной очереди. Однако в правительстве предложили повысить уровень информированности родителей о результатах рассмотрения заявлений на прием в детсады и последовательности выделения мест. К примеру, можно будет увидеть свободные места и ознакомиться с их распределением в порядке очереди.

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В кабмине уверены, что данные изменения будут способствовать повышению прозрачности электронной очереди. Согласно инициативе, услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения включена в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг.

В Комитете Госдумы по науке и образованию законопроект поддержали, но при этом отметили, что документ не содержит единого технического подхода к формированию и ведению информационных систем. Это замечание будет проработано.

Инициативу, направленную на повышение доступности информирования граждан о наличии свободных мест в дошкольных учреждениях, Госдума рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний.