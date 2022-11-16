«Единая Россия» доработает законы по защите прав военнослужащих и их семей

С начала специальной военной операции «Единая Россия» предложила несколько законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идёт на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

«Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Первую инициативу реализовали ещё в марте — о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Военнослужащие и офицеры получили право на ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этот же статус получат добровольцы — участники СВО. Среди авторов законопроекта секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Ещё один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Это гражданский персонал ВС РФ, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребёнком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

«За восемь месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном — реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат», — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы правительства.

По инициативе партии поправки внесли и в трудовое законодательство — появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчёте мер соцподдержки их семей.

Решения принимали и на региональном уровне.

«В Алтайском крае принят пакет мер по поддержке мобилизованных и их семей. Участникам спецоперации, призванным из запаса, выплатили по 100 тысяч рублей. Детей военнослужащих будут зачислять в детские сады вне очереди и освободят от платы за детский сад. Бесплатное горячее питание будет предоставлено детям военнослужащих, которые проходят обучение в школах и краевых организациях профессионального образования. Предусмотрено бесплатное оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам. Родственникам военнослужащих будет оказано содействие в поиске работы и профессиональном обучении», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Александр Романенко.

Также в регионе внесли изменения в закон о бесплатной юридической помощи: теперь её могут получать участники СВО и члены их семей. Сбор средств в помощь землякам продолжает «Единая Россия» вместе с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Партийцы взаимодействуют с Минсоцзащиты Алтайского края, где собирается информация о нуждах семей мобилизованных, и подключаются к оказанию помощи.