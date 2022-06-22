«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» зажгли огненную картину войны в Барнауле

Вечером 21 июня на Мемориале Славы в Барнауле в честь павших героев Великой отечественной войны зажглись тысячи свечей. Единороссы и волонтёры Победы создали из них памятную инсталляцию в рамках международной акции «Огненные картины войны». К ней присоединились представители силовых структур и военнослужащие.

Участники акции выложили из свечей изображение известного на весь мир памятника советскому воину-освободителю «Алёша», который стоит на холме Бунарджик в болгарском городе Пловдиве. О нём была написана знаменитая одноимённая песня.

«Мы выбрали именно это изображение, поскольку прообразом памятника был наш земляк Алексей Иванович Скурлатов. Он был рядовым, служил в танковой бригаде, в артиллерийском полку, участвовал в Курской битве. Был награждён орденом Красной Звезды, медалями „За отвагу“, „За победу над Германией“. После войны Алексей Иванович вернулся на малую родину. Его не стало в 2013 году, но жители Алтайского края чтят память знаменитого земляка. Болгарский „Алёша“ этой весной был осквернён вандалами. В своей стране мы такого не допустим никогда. Для этого в партии существует проект „Историческая память“», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

Для создания огненной картины потребовалось 7 тысяч свечей, 35 волонтёров и несколько часов работы, рассказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова.

Зажигать свечи на Мемориал Славы пришли секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, его заместитель Денис Голобородько, вице-губернаторы Виталий Снесарь и Игорь Степаненко, глава города Барнаула, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслав Франк, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодёжной политике, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ильюченко, депутаты-единороссы в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов, Марина Понкрашёва, председатель Молодёжного парламента города Барнаула Николай Савинский и другие молодые парламентарии города и края.

Свечи зажигали начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, руководители УФСБ, Погрануправления, МЧС, УФСИН, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, Алтайской таможни, службы судебных приставов, налоговой службы, руководство и курсанты Барнаульского юридического института МВД России.

Акция «Огненные картины войны» традиционно проходит во всех городах воинской славы, городах трудовой доблести и городах-героях. Картины объединил общий лозунг — «Помним». Также акция пройдёт в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.