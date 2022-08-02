«Единая Россия» открыла в Донбассе 37 центров гуманитарной помощи

В Донбассе и на освобождённых территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии. Подробности сообщает сайт ER.ru.

«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплён ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артём Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артём Бичаев», — рассказал Андрей Турчак.

Помимо этого, партия реализует медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также трудятся в медкабинетах при гуманитарных центрах партии. В Северодонецке, Купянске и Мариуполе ЕР при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего установила телемедицинское оборудование.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, измерять давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», — сказал секретарь Генсовета партии.

Ещё одно направление работы — акция партии и Минпросвещения «Книги — Донбассу». Благодаря ей собрали уже более 150 тысяч книг. Партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Школы получают от ЕР не только литературу, но и оборудование.

Особое внимание поддержке и досугу детей. Партия открыла детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске, сейчас там работают волонтёры-вожатые. К 1 сентября при участии партии в Донбассе откроют как минимум три кадетских корпуса.

В роли волонтёров выступают добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтёрской Роты.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам из ЛДНР в пунктах временного размещения в разных регионах России, а это уже более 33 тысяч человек. И многие хотят вернуться в свои города.

«Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться в Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», — подчеркнул секретарь Генсовета.

С начала специальной военной операции партия собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. На них покупают продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Сейчас партия намерена нарастить объёмы помощи, собираемой для Донбасса.

Помогают беженцам и жителям Донбасса и алтайские единороссы.

«С начала специальной военной операции региональное отделение партии „Единая Россия“ при участии наших депутатов и активистов, предпринимателей и просто неравнодушных людей при поддержке МЧС неоднократно отправляли жителям Донбасса десятки тонн гуманитарного груза. Коллеги отправляли в Донбасс алтайские продукты питания, товары первой необходимости, а также семена овощей», — рассказал заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Денис Голобородько.

По его словам, за эти месяцы партийцы собрали более 5 млн рублей на поддержку жителей освобождённых территорий. Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом ЛНР. Представители краевых властей во главе с губернатором Виктором Томенко уже встречались с коллегами в народной республике. Они договорились о постоянном взаимодействии по восстановлению инфраструктуры и нормализации жизни в пострадавшем районе.