«Единая Россия» поблагодарила волонтёров за добрые дела

«Единая Россия» 1 декабря, в свой день рождения, провела встречи с волонтёрами и благотворителями, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. Единороссы поблагодарили добровольцев. Об этом сообщает сайт ER.ru.

В центральном исполкоме «Единой России» на встрече присутствовали председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Медведев отметил, что волонтёрская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

«За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», — сказал Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтёрами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, Вооружённым силам.

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения — ещё раз низкий за это поклон», — сказал секретарь Генсовета.

О своём участии в волонтёрской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят в Донбасс и на территории новых регионов.

Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, такие примеры «заряжают на победу».

«Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создаётся силой духа. Вот она у вас есть», — заключил председатель партии.

Такая встреча прошла и в Алтайском крае.

«Хочу поблагодарить всех наших партнёров за посильную помощь в важной работе по оказанию помощи жителям Донбасса. Это предприниматели и аграрии, общественники и волонтёры — тысячи неравнодушных жителей края. Вместе мы отправили в народные республики свыше 100 тонн алтайских продуктов и товаров первой необходимости, помогли собрать в школу детей из Славяносербского района ЛНР», — сказал на мероприятии секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Он выразил признательность тем, кто вместе с партией поддерживает бойцов на передовой, помогает их жёнам, детям и родителям. Тем самым они вносят вклад в достижение общей победы, подчеркнул Романенко. Также он сказал спасибо землякам — профессиональным военным, мобилизованными и добровольцам.

«Будьте уверены, мы вас не оставим. Наше дело правое и победа будет за нами!» — заверил он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах.