«Единая Россия» подарила барнаульским пенсионерам более трех тысяч комплектов семян

В начале апреля барнаульские единороссы запустили акцию «Добрый сад». Каждые выходные волонтёры партии выходили на площади и скверы и вручали пенсионерам семена овощных культур.

В минувшую субботу к волонтёрам присоединился депутат «Единой России» в Барнаульской гордуме Иван Огнев. Вместе с активистами он раздавал семена моркови, кабачка, гороха, кукурузы, тыквы, редиса, лука и зелени.

«Барнаульское местное отделение партии „Единая Россия“ в апреле запустило замечательную акцию „Добрый сад“ в рамках проекта „Забота о старшем поколении“. На площади Народной мы проводим акцию уже во второй раз. Барнаульцы старшего возраста активно становятся участниками „Доброго сада“. Они пообещали уже в ближайшее время посадить овощи и зелень. Надеюсь, осенью получится замечательный урожай», — отметил Иван Огнев.

Всего волонтёры партии вручили уже более трёх тысяч комплектов семян овощей. Акцию партийцы проводили как в самом Барнауле, так в пригородах — посёлке Южном и селе Лебяжьем.