«Единая Россия» подготовила более 80 предложений в народную программу

Как сообщает ER.ru, в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, внесено 80 новых предложений. Они касаются образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, а также всех направлений помощи народным республикам Донбасса и освобождённым территориям. Это и социальная, и гуманитарная миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней СВО.

«Референдум пройдёт, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включёнными в народную программу «Единой России», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что для контроля за ходом работ на объектах по народной программе действует проект «Партийный десант». В его рамках уже проверено более четырёх тысяч объектов, а в общественные штабы вошли 20 тысяч человек — депутаты всех уровней и общественники.

«Они проверяют качество работ, проведение гарантийных мероприятий. Количество людей, которых мы привлекаем к контролю за объектами по народной программе „Единой России“, будет постоянно увеличиваться», — подчеркнул он.

Инициативы в сфере образования, которые должны войти в народную программу, представила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По её мнению, в документе необходимо закрепить программу капремонта колледжей и техникумов — по аналогии с программой капремонта школ и домов культуры.

Также в народную программу нужно включить работу с педагогами ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке.

«В рамках акции „Книги — Донбассу“ собрано более 550 тысяч книг. 170 тысяч уже доставлено на территории, но на всех встречах педагоги говорят, что книг на русском языке всё ещё недостаточно», — отметила Ольга Казакова.

Глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелёва предложила включить капремонт студенческих общежитий в народную программу и дополнить её инициативой по модернизации системы целевого набора студентов в вузы. Также в народной программе будет предусмотрено обучение в российских образовательных организациях детей, прибывающих на территорию России из ЛДНР, в том числе с учётом необходимости их социокультурной адаптации.

Новые положения появятся и в блоке здравоохранения народной программы. По мнению координатора направления «Здоровье человека», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, документ должен включить предложения по медпомощи Донбассу и импортозамещению лекарств.

«Необходимо локализовать в России производства лекарственных препаратов и субстанций для них. Особенно это касается списка особо острых препаратов, где мы должны локализовать у себя весь цикл производства. Речь идёт не только о конечном продукте и субстанции, но и оболочке, красителях», — отметил он.

Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова предложила снять возрастные ограничения по программе обеспечения жильём молодых семей. А также — создавать в регионах семейно-ориентированную среду в социальных учреждениях и мультицентры социальной и трудовой интеграции инвалидов.

В Алтайском крае в рамках реализации народной программы партии особое внимание уделяют капремонту 43 школ, который начался в 2022 году и завершится к началу следующего учебного года. На это региону выделено более 2 млрд рублей. Также в регионе модернизировали 37 почтовых отделений, а всего до 2025 года будет отремонтировано либо построено ещё 760 отделений. Это один из самых высоких показателей по стране, как и капитальный ремонт 43 школ.

«Как всегда, мы активно занимаемся ремонтом сельских домов культуры и школьных спортзалов. В этом году в крае будут отремонтированы 23 дома культуры и 8 спортзалов. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Павловском и Тальменском районах. Депутаты „Единой России“ и активисты партии на местах вместе с представителями общественности держат на постоянном контроле обновление социальных объектов», — рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Наталья Кувшинова.

Все инициативы проанализируют с точки зрения финансового обеспечения. Детально проработанные изменения подготовят для доклада председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, которые реализуют с 2021 по 2025 год. Сейчас из них полностью выполнено 72 положения (25%).