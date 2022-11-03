ЕР предложила установить единые льготы для участников СВО
Компенсировать регионам недостающие средства на эти цели партия предлагает за счёт федерального бюджета
Единороссы выступили за создание единых льгот для участников специальной военной операции из разных регионов России. С такой инициативой к премьер-министру, главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, Михаилу Мишустину обратился секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщает ER.ru.
«За восемь месяцев СВО мы приняли немало мер поддержки военнослужащих и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно», — заявил Андрей Турчак.
«Единая Россия» предлагает:
Установить единовременную выплату не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев.
Исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.
Установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому.
Предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО.
Предоставить право на ежегодные бесплатные путёвки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров.
Предоставить право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путёвки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.
Предоставить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населённых пунктов.
Предоставить военнослужащим, принимающим участие в СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан право на получение бесплатной юридической помощи.
По некоторым направлениям партия уже подготовила проекты федеральных законов и направила на заключение правительства, добавил Турчак.
Напомним, что ряд мер поддержки, предложенные партией, уже приняты. Это закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности. На это индивидуальные предприниматели или учредители при призыве будут иметь пять рабочих дней.
Также «Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Участники спецоперации на Украине, гражданские лица, привлечённые к выполнению задач спецоперации нa Украине (гражданский персонал Вооружённых Сил РФ, ремонтные бригады, врачи и других специалисты), получат право на статус ветеранов боевых действий. Это даёт право на ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Партия доставила уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов, собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц на продукты и предметы первой необходимости и более 1 млрд рублей на закупку квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.
Помогает каждый регион, в том числе и Алтайский край. Реготделение ЕР направляет продукты питания, товары первой необходимости, канцелярские принадлежности и вещи для школьников — всего более 174 тонн гуманитарного груза.
«Миллионы рублей в помощь жителям освобождённых территорий собраны нами совместно с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Сегодня мы вместе собираем средства для оказания помощи мобилизованным землякам, которые проходят обучение и боевое слаживание в армейских учебных центрах Омска. В середине октября мы отправили туда сборный груз. Кроме того, реготделение взаимодействует с Минсоцзащиты Алтайского края, где аккумулируется информация о нуждах семей мобилизованных и подключается к оказанию адресной помощи», — рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Денис Голобородько.