ЕР предложила установить единые льготы для участников СВО

Единороссы выступили за создание единых льгот для участников специальной военной операции из разных регионов России. С такой инициативой к премьер-министру, главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, Михаилу Мишустину обратился секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщает ER.ru.

«За восемь месяцев СВО мы приняли немало мер поддержки военнослужащих и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно», — заявил Андрей Турчак.

«Единая Россия» предлагает:

Установить единовременную выплату не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев. Исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета. Установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому. Предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО. Предоставить право на ежегодные бесплатные путёвки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров. Предоставить право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путёвки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Предоставить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населённых пунктов. Предоставить военнослужащим, принимающим участие в СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан право на получение бесплатной юридической помощи.

По некоторым направлениям партия уже подготовила проекты федеральных законов и направила на заключение правительства, добавил Турчак.

Напомним, что ряд мер поддержки, предложенные партией, уже приняты. Это закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности. На это индивидуальные предприниматели или учредители при призыве будут иметь пять рабочих дней.

Также «Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Участники спецоперации на Украине, гражданские лица, привлечённые к выполнению задач спецоперации нa Украине (гражданский персонал Вооружённых Сил РФ, ремонтные бригады, врачи и других специалисты), получат право на статус ветеранов боевых действий. Это даёт право на ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Партия доставила уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов, собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц на продукты и предметы первой необходимости и более 1 млрд рублей на закупку квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

Помогает каждый регион, в том числе и Алтайский край. Реготделение ЕР направляет продукты питания, товары первой необходимости, канцелярские принадлежности и вещи для школьников — всего более 174 тонн гуманитарного груза.