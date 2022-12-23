«Единая Россия» продолжит оказывать помощь мирному населению освобождённых территорий

Все региональные отделения «Единой России» принимают участие в оказании помощи фронту и новым регионам России. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года, передаёт сайт партии ER.ru.

Поддержка со всей страны

«Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу», — сказал Турчак.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

По словам Турчака, после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии ЕР расширились.

«Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим „всё для фронта, всё для Победы“, направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне», — подчеркнул Андрей Турчак.

Партия активно поддерживает и семьи военнослужащих. Это не только адресная бытовая помощь, но и работа по законотворчеству. ЕР инициировала пакет соответствующих федеральных законов.

Фото: «Единая Россия»

В Донбассе и на новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы.

Помимо этого, ЕР и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных в формате «одного окна» — поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтёрами и исполняются. За время работы в объединённые штабы помощи в регионах обратились более 6 тысяч заявителей — родственников мобилизованных граждан.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтёра МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов «Единой России» различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.

Новости

Общество Почти 23 млн рублей собрали в Алтайском крае для оказания помощи жителям и защитникам Донбасса

Помощь от Алтайского края

«С начала специальной военной операции помощь жителям Донбасса, военнослужащим и семьям мобилизованных стала одним из приоритетных направлений нашей работы. В это включились представители почти всех парламентских партий, но основную нагрузку на себя взяла „Единая Россия“, которая выступила организатором сбора и отправки гуманитарных грузов. Если сначала помощь оказывалась в основном пострадавшим жителям Донбасса, то сегодня основные усилия брошены на обеспечение бойцов дополнительной экипировкой, техникой, тёплыми вещами. Приносить их можно в общественные приёмные „Единой России“ во всех районах Барнаула. С октября люди принесли туда более 60 тонн груза. Всего за время спецоперации в Донбасс было отправлено более 100 тонн гуманитарного груза», — прокомментировал секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

Он добавил, что партия совместно с союзами промышленников, строителей, аграриев и другими предпринимателями, общественными организациями продолжает сбор средств для проведения гуманитарной миссии.

«С марта по декабрь в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития поступило почти 23 млн рублей. Эти деньги идут на приобретение и доставку продуктов жителям Донбасса, на восстановление разрушенных территорий, на поддержку алтайских бойцов и оказание помощи семьям мобилизованных в решении бытовых вопросов», — подчеркнул Романенко.