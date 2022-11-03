«Единая Россия» проведёт поздравительную акцию ко Дню народного единства

Ко Дню народного единства ЕР проводит акцию «Россия — единая семья!». В её рамках регионы отправили подарочные наборы — национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки — семьям мобилизованных и добровольцев, сообщает ER.ru.

Например, активисты удмуртского отделения партии вместе с предпринимателями, депутатами и местными жителями собрали посылки в Омскую область.

«Отправили селтинский мёд, воткинские и сарапульские сладости к чаю, шоколадные перепечи и многое другое. Хотим поддержать семьи мобилизованных сибиряков, сказать, что мы городимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту нашей Родины. Наша большая страна — это единая семья, в которой каждый должен друг другу помогать. И мы это делаем», — отметил секретарь реготделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

Он напомнил, что в Удмуртии реализуют партпроект «ПоддЕРжка». Волонтёры, депутаты, неравнодушные жители пришли на помощь десяткам семей мобилизованных, не оставили их наедине с их социальными и бытовыми вопросами. И это тоже поддержка солдат, которые могут не волноваться за свои семьи, находясь далеко от них, на защите рубежей России, подчеркнул Бречалов.

Кубанские единороссы отправили подарки многодетным семьям Мариуполя.

«Мы сформировали несколько десятков подарочных наборов. В них продукты и деликатесы кубанских производителей. Это мясные изделия, соленья, чай и сладости. В День народного единства мы решили поздравить жителей и показать, что мы вместе — мы единая семья», — рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Иркутская область собрала подарки — чаи из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала — для Ленинградской области.

«Это очень хорошая инициатива. Такие идеи ещё больше укрепляют российскую сплочённость и подтверждают, что мы — единая страна, мы все вместе. В Сибири принято звать на чай, если хочешь стать ближе к человеку. И сегодня такое общение нужно многим семьям, у которых мужья, отцы, сыновья мобилизованы в вооружённые силы страны. Эти подарки — знак нашей поддержки», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга — в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская — с Курганской. В акции ЕР «Россия — единая семья!» принимают участие все региональные отделения, в том числе в новых субъектах.

В день праздника партия продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, депутаты передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях. Пройдут автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвящённые единству народов России.

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ЕР с первых дней частичной мобилизации открыла Центры помощи семьям военнослужащих. Вместе с «Молодой Гвардией» и #МЫВМЕСТЕ партия создала штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Также волонтёры МГЕР и ЕР оказывают поддержку военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях.

Помимо этого, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.

Среди инициатив — единовременная выплата не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому, и другие меры поддержки.