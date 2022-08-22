«Единая Россия» провела в Барнауле бело-сине-красный флешмоб ко Дню Государственного флага

Партия «Единая Россия» поздравила жителей и гостей краевой столицы с Днём Государственного флага. Вечером 21 августа на набережной города депутаты Барнаульской гордумы, активисты партии и её молодёжного крыла — «Молодой Гвардии», а также студенты организовали масштабный флешмоб.

Участники получили специальные таблички в цветах бело-сине-красного флага с одной стороны, а с другой — логотип «Единой России». Под песню музыканта Дениса Майданова «Флаг моего государства» участники акции подняли таблички вверх и запустили волну, а затем одновременно повернули их стороной с логотипом партии. Так партийцы подчеркнули поддержку курса президента страны.

«С помощью такого формата мы решили объединить горожан. Здорово, что около 230 человек присоединились к нашему поздравлению. Такое внимание к мероприятию со стороны жителей обусловлено тем, что горожане соскучились по масштабным патриотическим мероприятиям после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. А значит, мы и дальше продолжим организовывать подобные мероприятия», — отметила волонтёр партии «Единая Россия» Ирина Кобзева.

Флешмоб стал одной из первых акций, открывшей череду поздравлений горожан с государственным праздником.

«Проходили с друзьями по Нагорному парку: увидели, что проходит мероприятие с большим количеством народа и, конечно же, тоже решили принять в нём участие. Классно, что собралось столько людей вместе. Надеюсь, что и дальше в нашем городе будут такие уличные мероприятия. Обязательно с друзьями примем в них участие», — сказал участник акции Даурен Габитов.

Кстати, после акции партия подготовит ещё и музыкальный видеоролик, в котором каждый участник сможет посмотреть, как это выглядело с высоты птичьего полёта.

Фото: пресс-служба «Единой России»