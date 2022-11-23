«Единая Россия»: в бюджете на 2023-2025 годы сохранены социальные обязательства

Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России» приняли во втором, основном чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на 1 трлн рублей. В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

«Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи — либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума», — отметил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал. По славам Исаева, за первого ребёнка он составит 590 тыс. рублей, за второго (если мама ещё не получала за первого) — 780 тыс. Одним словом, все социальные обязательства будут выполнены в полном объёме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают, подчеркнул единоросс.

По инициативе «Единой России» дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования, 1,4 млрд — на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Ещё 450 млн рублей пойдут на программу развития молодёжного предпринимательства, а 250 млн рублей — на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Особое внимание в партии уделили сфере занятости. Ко второму чтению по инициативе ЕР в бюджет заложили ещё 2,7 млрд рублей на это направление, в том числе — модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в два раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

Социальную направленность, несмотря на непростые условия, сохраняет и бюджет Алтайского края.

Сергей Приб на фото АКЗС / Фото: «Единая Россия»

«Готовя свои предложения ко второму чтению, мы руководствовались, прежде всего, тем, что они должны быть осуществимыми. Так, наша фракция предлагает добавить средства на покупку автомобилей для оказания неотложной помощи. Эта тема особенно актуальная для отдалённых сёл. Важный блок предложений касается поддержки проектов благоустройства и местных инициатив», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Сергей Приб.

Кроме того, фракция считает нужным увеличить финансирование проекта инициативного бюджетирования до 400 млн рублей и обратить внимание на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды». Его нужно сохранить на уровне прошлого года, увеличив по возможности финансирование отдельных направлений.

«Мы обращаем внимание на ещё одну очень важную тему — это патриотическое воспитание молодёжи. Предлагаем увеличить затраты по этой статье в краевом бюджете на 50 млн рублей», — добавил Приб.