«Единая Россия запустила интерактивный проект «Капитальный ремонт школ»

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте проекта можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте. Об этом сообщает сайт партии ER.ru

Там будут также публиковать информацию о программе и мнения экспертов, обращения о ходе капремонта. Дети смогут поделиться идеями, какой должна быть школа, а родители, учителя и общественники — писать комментарии.

Сегодня капремонт идет более чем в 1,6 тысячи школ, его завершат к 1 сентября, сообщил на пресс-конференции по старту информационного проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдёт в 7300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдёт не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать оборудование, которое необходимо для кабинетов физики, химии, биологии», — подчеркнул министр.

Новые возможности появятся и в направлении допобразования, добавила координатор направления народной программы ЕР «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии. Чтобы были спортивные секции», — сказала она.

Акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлечённость детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы, подчеркнула координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. Партия и Общественная палата России создали штаб по контролю за программой.

«В него входят и крупные строительные компании, которые заинтересованы сделать так, чтобы дальше „Единая Россия“ смогла выходить в адрес минпросвещения и президента с новыми инициативами. И чтобы главным получателем бюджетных средств в виде хорошо отремонтированных школ, которые фактически становятся социокультурными центрами, стали наши дети», — подчеркнула Аршинова.

Напомним, создать программу капремонта школ президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. ЕР передала в минпросвещение реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые ЕР и министерство сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. За 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 школы.

Проект действует и в Алтайском крае. Еще в апреле начался капремонт 43 школ (в том числе 36 в селах) на 17 тысяч мест, рассказала координатор партпроекта «Новая школа» в регионе, депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева. На это край получил из федерального бюджета более 2 млрд рублей. И уже к началу нового учебного года будут готовы 33 школы. Остальные 10 сдадут в 2023 году.

«Степень готовности объектов этого года варьируется от 15% до 95% в зависимости от масштабов ремонта. В основном школы уже отремонтированы на 40%. Так, полным ходом идет капремонт в четырех школах Алейского района, в них учатся более 400 детей. В учебных заведениях появятся новая мебель, оборудование и методические материалы. Более того, в рамках реализации программы модернизации школьных систем образования алейские педагоги проходят курсы повышения квалификации», — отметила Понкрашева.

Она подчеркнула, что депутаты «Единой России» вместе с родителями и учителями на всех этапах осуществляют общественный контроль. Их главная задача — проследить, чтобы ремонт был сделан качественно и не помешал детям сесть за парты 1 сентября.