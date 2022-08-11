Единороссы и ТОСы обсудили инициативное бюджетирование в Барнауле

Депутаты «Единой России» и активисты ТОСов провели встречу по поводу исполнения программы инициативного бюджетирования в Барнауле. Такие проекты при участии жителей в России реализуют с 2021 года.

По предложению «Единой России» в краевой столице к процессу подключены не просто активные жители, но и развитая сеть ТОСов. Ранее они могли участвовать только в соответствующей краевой программе поддержки местных инициатив.

Внедрение данного механизма дало новый толчок развития как отдельным микрорайонам города, так и всей краевой столице, уверены в партии.

Причём для ТОСов есть разные направления реализации инициативного проекта: объекты благоустройства, линии наружного освещения, дороги и иные транспортные сооружения, детские площадки, объекты, используемые для общественных и культурно-массовых мероприятий, массового отдыха населения, а также иные направления, соответствующие полномочиям муниципалитета.

По предложению единороссов саму процедуру участия максимально упростили и сделали прозрачной.

«Наш проект называется „Западный за здоровый образ жизни“. Жители Западного микрорайона поддержали проект нашего ТОСа. И вместо погребов и поля у нас появилась спортивная площадка с ограждением. Открыли мы её только в конце июля и она сразу полюбилась всем жителям Октябрьского: поиграть в футбол, волейбол и позаниматься на тренажёрах к нам приходят со всего района. Большая востребованность площадки — лучшая оценка от жителей», — рассказала председатель ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

Людмила Гостевская / Фото: пресс-служба партии

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслава Перерядова, мэрия и депутаты уделяют особое внимание активистам.

«Инициативное бюджетирование — новый уровень работы муниципальной власти в части взаимодействия с людьми. Это инструмент, который даёт возможность реализовать потребности и желания людей. БГД выделила 20 млн рублей на реализацию инициатив населения в 2022 году, а затем, из-за возросшей стоимости проектов, бюджетное финансирование было увеличено до 38,6 млн рублей. Депутатский корпус интегрирован в процесс реализации программы с самого начала, когда у людей зарождается инициатива, до полной реализации проекта», — отметил Перерядов.

Вячеслав Перерядов / Фото: пресс-служба партии

«На Координационном совете мы — активисты ТОСов и депутаты БГД — обсуждали на секциях инициативные проекты общественников. На 2023 год пока выдвинуто около 40 инициатив от ТОСов Барнаула. Не исключаем, что количество проектов будет увеличиваться. Мы понимаем, что финансирования на текущий год будет недостаточно. Поэтому обратимся к главе города Вячеславу Франку с просьбой увеличить финансирование инициативных проектов в 2023 году», — отметил председатель Совета ТОС микрорайона «Магистральный», депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко.

В ближайшее время для активистов ТОС планируется серия тематических семинаров.