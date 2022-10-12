«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Поддержку будут оказывать в формате «одного окна» — поступающие в штаб заявки от семей будут распределять между волонтёрами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение, сообщает сайт ER.ru.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и Штабов общественной поддержки партии были открыты Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

«В общественные приёмные уже поступило более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера — кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов», — сказала Лантратова.

А председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 88002003411.

«Наше ключевое направление работы — адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днём рождения родителей мобилизованных. Тогда у семей — а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями, — появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждой конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности», — подчеркнул он.

Уверенность в том, что с их близкими всё в порядке, должны иметь и сами военнослужащие, добавила начальник управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз. А потому волонтёры «Мы вместе» собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» уже начали работу по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах, в том числе в Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Иркутской областях, ХМАО, Башкирии, Севастополе и других, отметил председатель МГЕР Антон Демидов.

Также партия запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.

«Мы организуем работу горячих линий, чтобы фиксировать и проверять обращения о фактах завышения цен. В Штабах общественной поддержки ЕР пройдут встречи с поставщиками товаров для военных с тем, чтобы предотвратить спекуляции. А активисты из „Молодой Гвардии“ будут проводить рейды в специализированных магазинах, чтобы выявить факты недобросовестной работы», — заключила Дарья Лантратова.

Работа идёт и в Алтайском крае. В регионе начали сбор средств в помощь мобилизованным землякам и их семьям. Для этого специальный счёт открыт в Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития. Часть своего заработка туда уже направили члены фракции «Единая Россия» в краевом Заксобрании.

«Мы также взаимодействуем с Минсоцзащиты Алтайского края, где собирается информация о нуждах семей мобилизованных, и подключаемся к оказанию помощи. В основном люди просят помочь с приобретением дров, угля, кормов для личного подсобного хозяйства», — рассказала председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения, координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» в Алтайском крае Ирина Солнцева.

По её словам, есть запрос на психологическую и юридическую помощь, например, в оформлении кредитных каникул. В октябре партия предложит внести в краевой закон о бесплатной юридической помощи соответствующую категорию получателей. Впрочем, уже и сейчас семьи могут обратиться за бесплатной юридической помощью.